Избирательная кампания в Польше, ее результаты и связанные с этим скандалы

Сама церемония стала, конечно, топом во всех ведущих СМИ Европы. Прошла инаугурация при спокойной уличной обстановке, что не могло не разочаровать координаторов из телеграм-каналов. Столкновения с милицией случились уже вечером, в общем-то, показав, чего удалось избежать днем, а предпосылки к тому были. Нам сразу вспомнились некоторые то ли прогнозы, то ли намеки членов так называемого Координационного совета. Его участник Александр Ярошук 7 сентября на слушаниях в Европарламенте, говоря о дне инаугурации, сказал следующее: "Рано или поздно, в любой момент может произойти непоправимое, когда массово прольется кровь, когда погибнут от рук силовых структур сотни и тысячи людей". Мы привыкли, что Беларусь в последние полгода в центре внимания всех, но шумиха, помноженная на разочарование от того, что проморгали, удивляет, тем более, когда речь идет, например, о Польше. Тут сразу вспомнилась недавняя избирательная кампания, ее результаты и связанные с этим скандалы в Польше. Может, вы не в курсе, но нынешнего президента Польши обвиняли в фальсификации выборов, подключении административного ресурса и использовании госСМИ в своих интересах. Впрочем, об инаугурации Дуды. Она состоялась чуть более месяца назад.





Назвавший себя президентом Анджей Дуда получил на выборах 51%

В белорусском интернете нашли полную трансляцию инаугурации, а также подробное описание происходившего действа. Сама присяга проходила в полупустом зале здания Сейма. Мало того, что не было никого из международных гостей (нас, вроде, тоже туда не звали), так не соблюдена оказалась польская традиция по приглашению бывших глав государства. Присутствовал только Александр Квасьневский.

Лех Валенса

, например, заявил:

"Я не буду в этом участвовать. Не подал бы руку Анджею Дуде из-за фальсификации выборов. Удивляюсь Рафалу Тшасковскому, что он отправился в Президентский дворец. Это ошибка. Нельзя встречаться, подавать руку тому, кто совершил мошенничество".

Кстати, услышав слова одного из самых уважаемых польских политиков, мэр Варшавы отказался от участия в церемонии. Бывший президент Бронислав Коморовский тоже не явился. А экс-премьер Лешек Миллер вообще заявил, что "глава государства не сохранял верность Конституции, а потому он не хочет ему аплодировать".

Не приехал бывший глава правительства и дипломатии Влодзимеж Цимошевич, а также экс-маршал Сейма и бывший глава МИДа Радослав Сикорский.

Проигнорировали инаугурацию и несколько нынешних депутатов и сенаторов. В итоге практически половина зала оказалась пустой

Фракция оппозиционной Гражданской коалиции приняла решение, что для участия в Национальном собрании направит небольшую делегацию.

"Президентские выборы не были свободными и равными, они не соответствовали стандартам честных выборов, в связи с этим мы не будем (как фракция) принимать участие при вступлении Анджея Дуды в должность президента",

- пояснил зампредседателя фракции

Роберт Кропивницкий.