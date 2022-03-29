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Избирательная кампания во Франции: на пост главы страны зарегистрированы 12 человек
Во Франции официально стартовала избирательная кампания. Кандидатами на пост главы государства зарегистрированы 12 человек. Уже прошли первые предвыборные митинги. В Париже и Марселе их провели лидер ультраправого движения "Реконкиста" Эрик Земмур и основатель леворадикальной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. Главный конкурент действующему главе Пятой республики в борьбе за президентский пост Марин Ле Пен с 17 % голосов. Именно она противостояла Макрону в решающем голосовании и пять лет назад. Первый тур голосования назначен на 10 апреля.
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