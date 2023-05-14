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Избирательные участки закрылись в Турции: в страны установлен рекорд по явке - более 93 %
Голосование на всеобщих выборах в Турции завершилось. Избирательные участки закрылись несколько часов назад. По данным ЦИК, в истории страны установлен новый рекорд по явке - более 93 %. Основных претендентов на высший пост два - действующий глава государства Реджеп Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.
Для победы кандидату необходимо набрать больше половины голосов, иначе - второй тур. Как показали опросы, оба лидера президентской гонки имеют примерно одинаковый рейтинг поддержки. К данной минуте обработано 20% бюллетеней: Эрдогану отдали голоса более 56 % избирателей, Кылычдароглу чуть более 37-ми.
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