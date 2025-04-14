Избирком Эквадора назвал действующего президента Нобоа победителем на выборах

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа одержал победу по итогам второго тура выборов. Соперница Луиса Гонсалес уже заявила, что будет требовать пересчета голосов и обвиняет оппонента в злоупотреблении властью.

По итогам обработки более 90 % бюллетеней Нобоа набрал около 56 % голосов, Гонсалес порядка 44 %.