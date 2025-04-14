3.64 BYN
3.11 BYN
3.54 BYN
Избирком Эквадора назвал действующего президента Нобоа победителем на выборах
Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа одержал победу по итогам второго тура выборов. Соперница Луиса Гонсалес уже заявила, что будет требовать пересчета голосов и обвиняет оппонента в злоупотреблении властью.
По итогам обработки более 90 % бюллетеней Нобоа набрал около 56 % голосов, Гонсалес порядка 44 %.
Новый президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок. Нобоа уже назвал свою победу исторической.