Избран новый султан Омана

В Омане объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида. Он умер на 80-м году жизни. Кабус правил страной 50 лет, придя к власти в 1970 году. Он не оставил наследников. Новым руководителем Омана стал министр культуры и национального наследия государства Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом сообщают ближневосточные СМИ. Отмечается, что лидер принес присягу в Совете Омана.