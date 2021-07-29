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Издание Daily Mail: 90 % прироста населения в Великобритании - иммигранты

90 % прироста населения в Великобритании - иммигранты и их дети. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на недавно проведенное исследование компании "Миграционный дозор". За последние 20 лет именно иммигранты обеспечили рост населения страны приблизительно на 7 млн человек. Число британского населения с небелым цветом кожи выросло почти вдвое, этнические меньшинства теперь составляют до 21 % от 67 млн британцев. Более чем у трети новорожденных как минимум один из родителей родился не в Великобритании.

В среднем в год в Великобританию приезжает около 300 тыс. человек.

Эксперты предупреждают: из-за того, что британское общество не успевает ассимилировать иностранцев, такой наплыв грозит серьезными экономическими, социальными и политическими трудностями в самом ближайшем будущем.


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