Издание Daily Mail: 90 % прироста населения в Великобритании - иммигранты

90 % прироста населения в Великобритании - иммигранты и их дети. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на недавно проведенное исследование компании "Миграционный дозор". За последние 20 лет именно иммигранты обеспечили рост населения страны приблизительно на 7 млн человек. Число британского населения с небелым цветом кожи выросло почти вдвое, этнические меньшинства теперь составляют до 21 % от 67 млн британцев. Более чем у трети новорожденных как минимум один из родителей родился не в Великобритании.