Изменение климата: в Европе усыхают леса

Европейские леса стали жертвами климатических шоков. Сочетание продолжительной засухи, экстремальной жары, роста численности короедов и распространения болезней среди деревьев приводит к небывалому усыханию лесов в регионе. Ежегодно оказываются повреждены до 73 млн гектаров. Об этом говорится в заявлении Европейской экономической комиссии ООН.

В Западной и Центральной Европе наблюдается масштабное опадение листвы и повреждение лесной полосы. Дефицит осадков в отдельных районах оказался наиболее продолжительным и устойчивым за более чем шесть десятилетий.

В комиссии также указали на угрозу для качества воздуха в городах, поскольку городские деревья также страдают от жары и недостатка влаги.

Аномальная жара в июне уже обошлась Евросоюзу в более чем 3 млрд евро.