Изменение Конституции может стать развязкой враждебных отношений президента и правительства Польши

"Враждебное сожительство" - так называемое сосуществование в Польше президента и правительства - явление для страны не новое. При этом обе стороны демонстрируют в своей междоусобице неповторимую многозадачность. Вечно так продолжаться не могло, и вот мы становимся свидетелями возможной развязки. Глава польского режима Кароль Навроцкий грозит изменить Конституцию страны.

Кароль Навроцкий:

"Будучи президентом я смотрю на Конституцию 3 мая как на задачу. Я убежден, что сегодняшние проблемы в Республике - это уже не проблемы исключительно политические. Это проблемы государственного строя, фундаментальные и принципиальные. Скажем честно, политический конфликт зашел слишком далеко. Он разрушает общность, разрушает семьи, переходит все возможные границы. Государственные институты вовлечены в политическую и партийную борьбу и думают только на перспективу 4 или 5 лет. Они используются для жесткой политической борьбы".

Для пересмотра "закона № 1" уже учрежден специальный совет. "Гражданская коалиция", "Левые", "Польша 2050" и "Польская народная партия" - все они закономерно отклонили приглашение принять участие.

"Этот совет, созванный Навроцким, нужен ему исключительно для того, чтобы показать, будто нынешняя Конституция не стоит и бумаги, на которой она написана, и ее можно просто при необходимости подминать под себя. А если она не нравится, то можно ее просто постоянно критиковать и вообще не соблюдать", - отметил член Польской народной партии Марек Бенек.

Навроцкий подчеркивает: "Я есть и буду стражем Конституции до самого конца - моего или ее". И так он постановил себе: самоубиться либо все же изменить Конституцию наперекор всему.

Кароль Навроцкий:

"Мы должны раз и навсегда решить: хотим ли мы, чтобы управляли те, кто выбран на демократических выборах волей народа? Хотим ли мы отдать им и власть, и ответственность? Или мы хотим, чтобы вами, дорогой народ, управляли посредством партийных и политических раскладов, забирая у вас вашу власть?"

"Навроцкий решил, что возьмет и захватит для президента, для себя, всю власть. Это очень вредно. И я должен сказать еще одну вещь: когда я читаю высказывания господина президента, в которых он отрицает то, что правительственное большинство было выбрано демократическим путем... так как господин президент говорит, что только он является единственным человеком, выбранным демократически, а правительство - это кто-то там побочный, как и депутаты или парламентское большинство - ну, тогда у нас проблема. Это уже фундаментальная проблема", - отметил польский сенатор Мацей Копец.

В случае референдума за что проголосуют польские граждане: за внесение изменений или против них, за президентскую или за полупрезидентскую республику?

Шансов быстро изменить основной закон нет. Для этого нужно конституционное большинство, которого сейчас нет ни у кого. Но политический эффект уже запущен. Тезис о том, что Польше нужна "перезагрузка через Конституцию", стал главным вбросом перед парламентскими выборами 2027 года.