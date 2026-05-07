Изменение Конституции может стать развязкой враждебных отношений президента и правительства Польши
"Враждебное сожительство" - так называемое сосуществование в Польше президента и правительства - явление для страны не новое. При этом обе стороны демонстрируют в своей междоусобице неповторимую многозадачность. Вечно так продолжаться не могло, и вот мы становимся свидетелями возможной развязки. Глава польского режима Кароль Навроцкий грозит изменить Конституцию страны.
Кароль Навроцкий:
"Будучи президентом я смотрю на Конституцию 3 мая как на задачу. Я убежден, что сегодняшние проблемы в Республике - это уже не проблемы исключительно политические. Это проблемы государственного строя, фундаментальные и принципиальные. Скажем честно, политический конфликт зашел слишком далеко. Он разрушает общность, разрушает семьи, переходит все возможные границы. Государственные институты вовлечены в политическую и партийную борьбу и думают только на перспективу 4 или 5 лет. Они используются для жесткой политической борьбы".
Для пересмотра "закона № 1" уже учрежден специальный совет. "Гражданская коалиция", "Левые", "Польша 2050" и "Польская народная партия" - все они закономерно отклонили приглашение принять участие.
"Этот совет, созванный Навроцким, нужен ему исключительно для того, чтобы показать, будто нынешняя Конституция не стоит и бумаги, на которой она написана, и ее можно просто при необходимости подминать под себя. А если она не нравится, то можно ее просто постоянно критиковать и вообще не соблюдать", - отметил член Польской народной партии Марек Бенек.
Навроцкий подчеркивает: "Я есть и буду стражем Конституции до самого конца - моего или ее". И так он постановил себе: самоубиться либо все же изменить Конституцию наперекор всему.
Кароль Навроцкий:
"Мы должны раз и навсегда решить: хотим ли мы, чтобы управляли те, кто выбран на демократических выборах волей народа? Хотим ли мы отдать им и власть, и ответственность? Или мы хотим, чтобы вами, дорогой народ, управляли посредством партийных и политических раскладов, забирая у вас вашу власть?"
"Навроцкий решил, что возьмет и захватит для президента, для себя, всю власть. Это очень вредно. И я должен сказать еще одну вещь: когда я читаю высказывания господина президента, в которых он отрицает то, что правительственное большинство было выбрано демократическим путем... так как господин президент говорит, что только он является единственным человеком, выбранным демократически, а правительство - это кто-то там побочный, как и депутаты или парламентское большинство - ну, тогда у нас проблема. Это уже фундаментальная проблема", - отметил польский сенатор Мацей Копец.
В случае референдума за что проголосуют польские граждане: за внесение изменений или против них, за президентскую или за полупрезидентскую республику?
Шансов быстро изменить основной закон нет. Для этого нужно конституционное большинство, которого сейчас нет ни у кого. Но политический эффект уже запущен. Тезис о том, что Польше нужна "перезагрузка через Конституцию", стал главным вбросом перед парламентскими выборами 2027 года.
Игнорировать этот факт противникам Навроцкого невозможно или, по крайней мере, губительно. Вполне вероятно, что впереди ожидает политический конфликт, междоусобица, глубина и масштаб которой станут рекордными.