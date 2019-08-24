ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Изменение климата принесло Гренландии неожиданные угрозы в виде желания США приобрести остров

В связи с таянием ледников улучшился доступ к богатым природным ресурсам. Госдепартамент Соединенных Штатов накануне предложил открыть консульство страны в столице Гренландии - городе Нуук и тем самым увеличить присутствие США в Арктике. На фоне дипломатической схватки Копенгагена и Вашингтона автономный остров наращивает связи в области безопасности и обороны с Данией. Так, в планах - совместные учения военных и чрезвычайных служб Гренландии и Дании.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все