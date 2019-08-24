Изменение климата принесло Гренландии неожиданные угрозы в виде желания США приобрести остров

В связи с таянием ледников улучшился доступ к богатым природным ресурсам. Госдепартамент Соединенных Штатов накануне предложил открыть консульство страны в столице Гренландии - городе Нуук и тем самым увеличить присутствие США в Арктике. На фоне дипломатической схватки Копенгагена и Вашингтона автономный остров наращивает связи в области безопасности и обороны с Данией. Так, в планах - совместные учения военных и чрезвычайных служб Гренландии и Дании.