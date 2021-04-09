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Изменение климата - угроза коллективной безопасности

Пессимистичные прогнозы о климате снова звучат в ООН: постпред организации в США, выступая с докладом в Нью-Йорке, отметила, что климатические изменения на планете - это угроза не только для окружающей среды, но и для коллективной безопасности.

К слову, сегодня треть жителей планеты не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Голодают около 90 миллионов человек.

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