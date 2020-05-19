Ученые предупреждают: изменение климата увеличивает риск активизации всевозможных видов вирусов и инфекций во многих регионах Европы. Коронавирус - проблема, но на континенте фиксируется все больше вспышек тропических заболеваний, которых раньше в регионе не было. Более теплый климат становится благоприятной средой для возникновения очагов лихорадок денге, чикигунья, Зика.