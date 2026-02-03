Изменения мира после СВО - почему глобализация по-американски уступает место регионализации

Процесс глобализации, о котором сейчас говорят очень много, переживает серьезные изменения. Об этом в "Актуальном интервью" заявила заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Ирина Новикова, пояснив, что мир отходит от американской модели транснационализации к пути регионализации.

"Очень много сейчас говорят о процессе глобализации, хотя никто не объясняет, что это такое. Если кратко сказать, это интеграция рынков, когда рынки становятся едины в мире, интеграция производственных систем, когда корпорации могут работать по всему миру. Существует два пути глобализации", - отметила эксперт.

По ее словам, после Второй мировой войны США, считая себя экономическими победителями, стремились ломать национальные границы для проникновения своих транснациональных корпораций в другие экономики.

Ирина Новикова:

"Я вам приведу пример, когда стали использовать термин "глобализация". В 1983 году профессор Гарвардского университета Теодор Левитт опубликовал статью, которая называлась "Глобализация мировой экономики". Там эпиграф был хороший: "Американские компании должны научиться оперировать в мире так, как будто нет никаких национальных различий и нет границ".

Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f176a34-f1b0-4d03-a458-500585af6186/conversions/8124221c-4bbc-45dc-af19-c7c436578501-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f176a34-f1b0-4d03-a458-500585af6186/conversions/8124221c-4bbc-45dc-af19-c7c436578501-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f176a34-f1b0-4d03-a458-500585af6186/conversions/8124221c-4bbc-45dc-af19-c7c436578501-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f176a34-f1b0-4d03-a458-500585af6186/conversions/8124221c-4bbc-45dc-af19-c7c436578501-xl-___webp_1920.webp 1920w

Они (американцы - прим. ред.) так и действуют, отметила завкафедрой. "А что такое 1980-е год? Это "рейганомика", когда Рейган стал проламывать эту политику глобализации по всему миру, - обозначила она. - И теперь представьте, когда рухнул Советский Союз, какой рынок получили американцы, какие товары к нам хлынули. Вот этот послевоенный путь - это путь транснационализации. Но СВО и последующие события стали ломать эту модель".

Второе направление глобализации, как подчеркнула эксперт, проходит через регионализацию: "Это не значит, что создаются только региональные интеграционные группировки. Это один из путей регионализации. Это может быть путь, который поддерживает Евросоюз, сотрудничество в приграничных территориях. Они тоже сшивают свою территорию с помощью этого. Это и кросс-кластерные отношения между странами в интеграционной группировке, и создание крупных макрорегионов таких как, например, путь Север - Юг. Ведь он же проходит не по территории стран, которые интегрируются. А заинтересованы в нем, и Азербайджан, и Иран, и Россия. То есть создается крупный логистический регион".