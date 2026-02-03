3.74 BYN
Изменения мира после СВО - почему глобализация по-американски уступает место регионализации
Процесс глобализации, о котором сейчас говорят очень много, переживает серьезные изменения. Об этом в "Актуальном интервью" заявила заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Ирина Новикова, пояснив, что мир отходит от американской модели транснационализации к пути регионализации.
"Очень много сейчас говорят о процессе глобализации, хотя никто не объясняет, что это такое. Если кратко сказать, это интеграция рынков, когда рынки становятся едины в мире, интеграция производственных систем, когда корпорации могут работать по всему миру. Существует два пути глобализации", - отметила эксперт.
По ее словам, после Второй мировой войны США, считая себя экономическими победителями, стремились ломать национальные границы для проникновения своих транснациональных корпораций в другие экономики.
Ирина Новикова:
"Я вам приведу пример, когда стали использовать термин "глобализация". В 1983 году профессор Гарвардского университета Теодор Левитт опубликовал статью, которая называлась "Глобализация мировой экономики". Там эпиграф был хороший: "Американские компании должны научиться оперировать в мире так, как будто нет никаких национальных различий и нет границ".
Они (американцы - прим. ред.) так и действуют, отметила завкафедрой. "А что такое 1980-е год? Это "рейганомика", когда Рейган стал проламывать эту политику глобализации по всему миру, - обозначила она. - И теперь представьте, когда рухнул Советский Союз, какой рынок получили американцы, какие товары к нам хлынули. Вот этот послевоенный путь - это путь транснационализации. Но СВО и последующие события стали ломать эту модель".
Второе направление глобализации, как подчеркнула эксперт, проходит через регионализацию: "Это не значит, что создаются только региональные интеграционные группировки. Это один из путей регионализации. Это может быть путь, который поддерживает Евросоюз, сотрудничество в приграничных территориях. Они тоже сшивают свою территорию с помощью этого. Это и кросс-кластерные отношения между странами в интеграционной группировке, и создание крупных макрорегионов таких как, например, путь Север - Юг. Ведь он же проходит не по территории стран, которые интегрируются. А заинтересованы в нем, и Азербайджан, и Иран, и Россия. То есть создается крупный логистический регион".
"То есть мир будет развиваться через регионализацию, объединение стран. Это показал нам ШОС, это показывает нам БРИКС, и, соответственно, теперь показывает нам Евросоюз, который заключает соглашение с Индией о зоне свободной торговли. То же самое заключает со странами МЕРКОСУР. А что такое зона торговли? Это первая ступень создания интеграционной группировки. То есть мир будет делиться на крупные регионы, которые будут между собой взаимодействовать", - заключила Ирина Новикова.