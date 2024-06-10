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Изменится ли антироссийская риторика ЕС? И почему результаты евровыборов назвали "трагедией Европы"

Крайне правые нанесли сокрушительный удар по позициям властей государств - членов ЕС. Согласно первым результатам выборов в Европарламент, ультраправые партии будут доминировать в транснациональном парламенте, опередив партии правящих элит. Действующие политики и нынешняя евробюрократия получают откат от провальной санкционной политики, которая привела к удорожанию жизни европейцев, бесконтрольной миграции. И уж совсем не добавило оптимизма европейскому избирателю вовлечение стран ЕС в украинский конфликт. Есть ли шанс на изменение воинствующего курса и антироссийской риторики Евросоюза, рассказала Елизавета Казакова.

Десятые евровыборы стали мощной встряской и для европейской элиты, и для евробюрократии. Поддерживающие военные конфликты европейские политики были жестоко наказаны навыборах вЕвропейский парламент.

Во Франции победу "Национального объединения" Марин ле Пен назвали "унижением Макрона", премьер-министр страны Габриэль Атталь тут же попросил отставку, а сам президент Франции Эммануэль Макрон, собравшийся направить французов воевать в Украине, признал результаты выборов "трагедией Европы".

Макрон только что объявил о роспуске Национальной ассамблеи и возвращении французского народа на избирательные участки через несколько недель. Я могу только приветствовать это решение, которое соответствует логике институтов Пятой республики. Мы готовы к этому. Мы готовы перевернуть страну, готовы отстаивать интересы французов, готовы положить конец массовой иммиграции и сделать покупательную способность французов приоритетной. Мы готовы начать реиндустриализацию страны. Короче говоря, мы готовы перевернуть страну. Готовы возродить Францию.
Марин ле Пен, лидер партии "Национальное объединение"


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Германия проголосовала против канцлера и коалиции Олафа Шольца, который превратил Берлин во второго по величине (после Вашингтона) военного снабженца киевского режима. "Альтернатива для Германии" опередила СДПГ, показав для себя лучший результат в истории на федеральном уровне. Жители устали от бесконечной дорогостоящей помощи Украине - звучат настойчивые призывы к досрочным выборам в бундестаг.

"Народ Германии крайне встревожен. Люди опасаются за свое будущее. У них нет достаточного заработка, в городах - наплыв мигрантов, просителей убежища. Это то, на чем сконцентрирована политика "Альтернативы для Германии", - обозначила профессор политологии в школе Херти Андреа Реммеле.

Партия либерального премьер-министра Бельгии Александра де Кроо уступила правому "Фламандскому интересу". Король уже принял отставку де Кроо, который ранее записался в крупнейшие поставщики истребителей для Киева с передачей ВСУ 30 истребителей F-16.

"Для Европейского парламента важно единство. Но теперь появилась явная опасность раскола в вопросе конфликта Украины с Россией, - отметила аналитик Центра европейских политических исследований София Руссак. - Часть нацелена на оказание дальнейшей поддержки Киеву, другие - дружелюбны к России. Это мощная разделительная линия".

Если долгое время Европарламент не считался влиятельным органом, то недавно ситуация изменилась. Помимо того что депутаты утверждают всех членов Еврокомиссии, они еще и принимают обязательные для всех стран ЕС законы, ратифицируют международные соглашения. Из уст пока еще главы Еврокомиссии звучат затертые до дыр слоганы о сильной Европе.


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Я всегда говорила, что хочу построить широкое большинство для сильной Европы. За первый срок я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель в том, чтобы продолжить этот путь с теми, кто является проевропейскими, проукраинскими сторонниками верховенства закона. С завтрашнего дня эта работа начинается снова.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Завтра для фон дер Ляйен не столь однозначно. Французская прокуратура ведет против нее расследование по делу о коррупции при закупке вакцин Pfizer - афера на 35 млрд евро. Еврокомиссии, как ни старались, не удалось передать дело Генпрокуратуре ЕС, чтобы тихо свернуть расследование до нынешних выборов. Но суд Льежа отдать дело Урсулы отказался. И Париж, и Берлин, а также Венгрия, Словакия, Испания, Ирландия не единожды обвиняли фигурантку в кумовстве и отсутствии политической прозрачности. "Она ошибочно решила, что ей все сойдет с рук", - заявляют чиновники в Брюсселе, конечно, на условиях анонимности.


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Нет там сегодня политиков, которые бы радели за народ. А вот свой карман, хорошо прожить, взятки и прочее... Никакой там свободы слова. Болтовня.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Вот и вся эта буря в европейском котле не означает, что США позволят Европе отказаться от участия в прибыльной для Запада украинской войне, вряд ли ЕС свернет негативную риторику в адрес России и Беларуси. Да и сама электоральная кампания отнюдь не отличалась "демократичностью и прозрачностью".

"Фактически стравили и сторонников, и политические партии евроскептического толка. Вспомним скандалы вокруг "Альтернативы для Германии", вокруг Марин ле Пен, других партий. Поэтому это достаточно противоречивые итоги выборов. Думаю, что политтехнологии манипуляции общественным сознанием приведет к поправению дискуссии", - считает политолог Петр Петровский.

Как бы ни тасовалась сейчас европейская колода, настроенным на партнерство с Москвой, выступающим за мирные переговоры по Украинеи, наконец, делающим упор на национальные приоритеты Венгрии, Словении или Сербии по-прежнему придется противостоять предсказуемому давлению Брюсселя.

"Посыл этих выборов, их политическое содержание можно резюмировать следующим образом - венгры направили четкий сигнал о том, что они хотят мира. Если выбор между войной и миром, то они выбирают мир, и они усилили политику правительства в поддержку мира", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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