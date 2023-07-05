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"Изнанка" - какие преступления вменяют Беларуси и какие конвенции Запад нарушает сам?
У истории, оказывается, может быть альтернативное мнение. В Европе могут лишать гражданства из соображений нацбезопасности, в США - пытать заключенных без предъявления обвинения или доводить до самоубийства гражданских активистов.А права человека нарушает Беларусь!
В фокусе внимания доклад московского механизма о человеческом измерении. Как ОБСЕ превратилась из площадки диалога в диктат военного альянса? Какие преступления вменяют Беларуси и какие конвенции нарушают сами? Репортеры АТН отправились в колонию, чтобы увидеть, как отбывают наказание, и поговорить с теми, кто сегодня числится в списках так называемых политзаключенных. Не пропустите 6 июля две серии проекта "Изнанка" в вечернем эфире "Беларусь 1".
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