"Изнанка" - какие преступления вменяют Беларуси и какие конвенции Запад нарушает сам?

У истории, оказывается, может быть альтернативное мнение. В Европе могут лишать гражданства из соображений нацбезопасности, в США - пытать заключенных без предъявления обвинения или доводить до самоубийства гражданских активистов.А права человека нарушает Беларусь!

В фокусе внимания доклад московского механизма о человеческом измерении. Как ОБСЕ превратилась из площадки диалога в диктат военного альянса? Какие преступления вменяют Беларуси и какие конвенции нарушают сами? Репортеры АТН отправились в колонию, чтобы увидеть, как отбывают наказание, и поговорить с теми, кто сегодня числится в списках так называемых политзаключенных. Не пропустите 6 июля две серии проекта "Изнанка" в вечернем эфире "Беларусь 1".