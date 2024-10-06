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Израиль готовится нанести масштабный удар по территории Ирана
Израильские военные усилили подготовку к возможной атаке на Иран. Как сообщают местные СМИ, по меньшей мере 2 эскадрильи израильских истребителей были подняты в воздух с военных авиабаз. В общей сложности это может быть до 24 боевых машин.
Данная информация указывает на высокую вероятность того, что Израиль готовится нанести масштабный удар по территории Ирана в ближайшие часы.
Ранее уже сообщалось, что Тегеран привел свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и начал эвакуацию военных кораблей из южного порта Бендер-Аббас.
Тем временем Израиль нанес новые мощные удары по Бейруту. Южные пригороды ливанской столицы находятся под огнем израильских ВВС. Огненное зарево - в разных районах, полыхающие здания.
В ЦАХАЛ уверяют, что под жилыми домами находились склады вооружения "Хезболлы". Перебои с электричеством были и в аэропорту Бейрута.
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