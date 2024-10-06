Израильские военные усилили подготовку к возможной атаке на Иран. Как сообщают местные СМИ, по меньшей мере 2 эскадрильи израильских истребителей были подняты в воздух с военных авиабаз. В общей сложности это может быть до 24 боевых машин.



Данная информация указывает на высокую вероятность того, что Израиль готовится нанести масштабный удар по территории Ирана в ближайшие часы.



Ранее уже сообщалось, что Тегеран привел свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и начал эвакуацию военных кораблей из южного порта Бендер-Аббас.