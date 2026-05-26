Израиль готовится усилить атаки на объекты "Хезболлы" в Ливане

Не получается соблюдать перемирие у Израиля. Жители южных окраин Бейрута эвакуируются в северные и восточные районы города после заявления ЦАХАЛ о расширении масштаба операций против "Хезболлы".

Это произошло после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить интенсивность ударов в ответ на налеты шиитских беспилотников на израильских военных в Южном Ливане, а также приграничные поселки на севере Израиля.