Израиль и США ведут подготовку к новым атакам на Иран

Военные базы США в южной части Персидского залива будут выведены из строя в ближайшее время. Об этом предупредили в штабе иранских Вооруженных сил. Тегеран намерен "построить новый порядок". Кроме того, иранская сторона вновь фактически заблокировала Ормузский пролив. Это ответ на продолжение блокады Штатами портов Исламской Республики.

Напряженность в регионе усиливается сообщениями СМИ. Как узнала газета New York Times, Израиль и США ведут крайне интенсивную подготовку к новым атакам на Иран. Армиям поставлена задача быть готовыми к военной операции уже на этой неделе.

