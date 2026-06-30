Израиль может атаковать Иран в течение 48 часов

ЦАХАЛ может возобновить боевые действия против Ирана в течение 48 часов. В Минобороны Израиля заявили о постоянной готовности нанести удары по Исламской Республике и о том, что произойти это может в ближайшие дни.

Армия уже находится в состоянии повышенной готовности. В качестве повода для возобновления боевых действий, среди прочего, рассматривают провал американо-израильских переговоров.

Ранее в Министерстве национальной безопасности заявляли, что Тель-Авив не обязан выполнять "ни в каком виде" соглашение США и Ирана. Выполнять не обязан, зато использовать провал переговоров как предлог для начала ударов - может.

По данным американской прессы, в самое ближайшее время должны состояться технические встречи представителей США и Ирана в столице Катара. Туда уже вылетел спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Однако накануне иранский МИД опроверг сообщения о запланированных на 30 июня встречах в Дохе.