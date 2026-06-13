Израиль может сорвать мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Израиль намерен сохранить за собой свободу действий против Ирана вопреки мирным инициативам США.

Глава оборонного ведомства еврейского государства объявил, что Тель-Авив категорически отказывается выводить войска из так называемых зон безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа.

Более того, военное руководство совместно с премьером Нетаньяху уже отдало приказ армии готовиться к ударам по Ирану под предлогом борьбы с его ядерной программой.