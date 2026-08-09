Соглашение с Оманом о правилах судоходства в Ормузском проливе почти готово к подписанию, заявил официальный Тегеран. Но само по себе оно работать не будет - документ должен стать частью комплекса договоренностей с Израилем и США о создании надежной архитектуры региональной безопасности.

В знак серьезности намерений Иран атаковал накануне два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. При этом суда под китайским флагом следуют через пролив беспрепятственно.

Тем временем Вашингтон пока не может определиться со стратегией на Ближнем Востоке. Стало известно, что генерал Кейн, глава Объединенного штаба начальников штабов, предложил Трампу поскорее найти "выход из войны", ведь остальные варианты чреваты негативными последствиями.

К тому же Пентагон пытается решить проблему дефицита вооружений. Военные потребовали от компаний ВПК в течение трех недель представить план резкого увеличения объема производства ракет ПВО.

По оценкам экспертов, их всего осталось около 1,5 тыс. единиц, при этом зарядов ракет к комплексам Patriot лишь около 800. Появились и сведения, что Израиль намерен атаковать Иран даже в одиночку, без поддержки американцев.