Израиль нанес удар по крупнейшему городу на юге Ливана

Израиль не успокаивается и продолжает атаковать Ливан. На этот раз целью стал крупнейший город на юге - Тир. Жители вынуждены покидать свои дома, укрытия заполнены людьми. Ранее от удара израильских военных в окрестностях города погибли 9 человек. За последние сутки в списке жертв - 29 ливанцев.

Что касается непосредственно Ирана: Тель-Авив и Тегеран сигнализируют о прекращении атак после недавней эскалации. Нетаньяху, тем не менее, предупредил, что даст "решительный ответ" на нападение. На что Иран заявил, что дал Израилю "болезненный ответ" и прекратит свои атаки.

Посольство Беларуси в Израиле призывает находящихся там белорусов к бдительности, просит ограничить передвижение по территории страны и избегать мест массового скопления людей. Рекомендуется находиться вблизи защищенных помещений или убежищ, а в случае получения соответствующих распоряжений - оставаться в них до официального уведомления Службы тыла.