Израиль нанес удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана, что привело к возгоранию садов и лесных массивов.

По сообщению ливанского информационного агентства NNA, военные самолеты также нанесли авиаудар по дому в населенном пункте Ансар. Известно о 7 погибших.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов. Атаку назвали крупнейшей с момента подписания меморандума между США и Ираном 17 июня.