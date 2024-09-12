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Израиль нанес удары по Йемену
Для Израиля нет недосягаемых мест. Именно так прокомментировал авиаудары по Йемену министр обороны страны.
Накануне ВВС Израиля атаковали топливную, энергетическую и портовую инфраструктуру хуситов в Йемене. Основной удар пришелся по порту Ходейды, расположенному 1 800 км от Израиля.
4 человека погибли, порядка трех десятков пострадали.
В ЦАХАЛ заявили, что били по инфраструктуре, которая "использовалась хуситами для переброски иранского оружия в регион, а также военных поставок и нефти".
Продолжает Израиль атаковать и Ливан, несмотря на то, что ЦАХАЛ объявил о завершении ударов по высшим командирам "Хезболлы". Этой ночью удару подверглась черта Бейрута. Сообщается о двух погибших.
Также ЦАХАЛ подтвердил, что наносит удары по объектам движения в восточной части Ливана. Всего за прошедшие сутки из-за налетов погибли 123 человека, ранены 359.
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