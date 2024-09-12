Израиль нанес удары по Йемену

Для Израиля нет недосягаемых мест. Именно так прокомментировал авиаудары по Йемену министр обороны страны.



Накануне ВВС Израиля атаковали топливную, энергетическую и портовую инфраструктуру хуситов в Йемене. Основной удар пришелся по порту Ходейды, расположенному 1 800 км от Израиля.



4 человека погибли, порядка трех десятков пострадали.



В ЦАХАЛ заявили, что били по инфраструктуре, которая "использовалась хуситами для переброски иранского оружия в регион, а также военных поставок и нефти".