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Израиль не ответил на призыв США не атаковать ядерные объекты Ирана
Израиль не давал США никаких гарантий, что в качестве ответной меры на удары Ирана не будет рассматривать атаку по ядерным объектам Тегерана, информирует CNN.
Заявление звучит на фоне призывов Байдена к Тель-Авиву быть "сдержаннее в выборе ответных действий", также пресечь потери среди мирного населения в ходе операций ЦАХАЛ. Тем не менее, в случае потенциального удара Израиля по ядерным объектам Ирана Белый дом не перестанет поддерживать Тель-Авив.
Тегеран предостерегает от необдуманных действий. Командующий Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил, что страна сможет одновременно нанести удары по энергосистеме Израиля: трем электростанциям и нескольким нефтеперерабатывающим заводам.
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