Израиль не ответил на призыв США не атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль не давал США никаких гарантий, что в качестве ответной меры на удары Ирана не будет рассматривать атаку по ядерным объектам Тегерана, информирует CNN.

Заявление звучит на фоне призывов Байдена к Тель-Авиву быть "сдержаннее в выборе ответных действий", также пресечь потери среди мирного населения в ходе операций ЦАХАЛ. Тем не менее, в случае потенциального удара Израиля по ядерным объектам Ирана Белый дом не перестанет поддерживать Тель-Авив.