Израиль обрушил серию авиаударов на юг Ливана

Израиль обрушил серию авиаударов на города на юге Ливана. Режим прекращения огня продержался менее часа, после чего интенсивность обстрелов резко возросла.

Минздрав Ливана сообщил, что в результате ударов Израиля с полуночи до полудня 19 июня, по последним данным, погибли 47 человек и 97 получили ранения.

Напомним, ранее Reuters сообщал, что Израиль и ливанское движение "Хезболла" согласились на прекращение огня. Решение вступило в силу в 16 :00. Тем не менее, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности страны.