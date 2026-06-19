3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
Израиль обрушил серию авиаударов на юг Ливана
Автор:Редакция news.by
Израиль обрушил серию авиаударов на юг Ливанаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad8b86e-84ef-4684-92b6-534f1d16a096/conversions/940ae312-f5e9-4c45-b903-47ad2e74fd86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad8b86e-84ef-4684-92b6-534f1d16a096/conversions/940ae312-f5e9-4c45-b903-47ad2e74fd86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad8b86e-84ef-4684-92b6-534f1d16a096/conversions/940ae312-f5e9-4c45-b903-47ad2e74fd86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad8b86e-84ef-4684-92b6-534f1d16a096/conversions/940ae312-f5e9-4c45-b903-47ad2e74fd86-xl-___webp_1920.webp 1920w
Израиль обрушил серию авиаударов на города на юге Ливана. Режим прекращения огня продержался менее часа, после чего интенсивность обстрелов резко возросла.
Минздрав Ливана сообщил, что в результате ударов Израиля с полуночи до полудня 19 июня, по последним данным, погибли 47 человек и 97 получили ранения.
Напомним, ранее Reuters сообщал, что Израиль и ливанское движение "Хезболла" согласились на прекращение огня. Решение вступило в силу в 16 :00. Тем не менее, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности страны.