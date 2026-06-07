Израиль продолжает операцию в Ливане и секторе Газа

Израиль продолжает ожесточенные бомбардировки городов Ливана, а также жилых кварталов в секторе Газа. Из Бейрута сообщают, что только за последние сутки погибли 35 граждан страны и 120 были ранены.

Особенное возмущение властей вызвал удар по ливанскому армейскому конвою, который унес жизни десятков военных, в том числе генерала. Израиль объявил этот инцидент ошибкой и принес свои извинения. Продолжается также систематическое уничтожение домов в населенных пунктах, которые находятся под контролем ЦАХАЛ.

Израиль не прекращает массированные бомбардировки даже вопреки настояниям Вашингтона. На днях президент США Дональд Трамп потребовал от премьера Биньямина Нетаньяху прекратить атаки в Ливане и секторе Газа, не стесняясь в выражениях и активно применяя непечатную лексику. Судя по всему, миротворческого заряда такой брани хватило не более чем на сутки: бомбардировки возобновились с новой силой.

Удары по Ливану несут в себе еще одну опасность: Иран полагает их нарушением режима прекращения огня. В случае продолжения бомбардировок, Тегеран грозит выйти из переговорного процесса, атаковав американские и израильские цели в регионе.