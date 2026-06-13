Израиль продолжает ракетные удары по Ливану

Тель-Авив настаивает, что ЦАХАЛ атакует исключительно объекты "Хезболлы". Однако в городе Тире удары пришлись по древнеримскому храму. В Ливане погибли уже почти 4 тыс. мирных граждан. Официальный Тель-Авив заявляет, что не намерен оставлять занятые в последние месяцы территории юга Ливана. Также не собирается Израиль прекращать бомбить объекты, которые, как он считает, используются террористами.