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Израиль продолжает ракетные удары по Ливану
Автор:Редакция news.by
Тель-Авив настаивает, что ЦАХАЛ атакует исключительно объекты "Хезболлы". Однако в городе Тире удары пришлись по древнеримскому храму. В Ливане погибли уже почти 4 тыс. мирных граждан. Официальный Тель-Авив заявляет, что не намерен оставлять занятые в последние месяцы территории юга Ливана. Также не собирается Израиль прекращать бомбить объекты, которые, как он считает, используются террористами.
Такая стратегия грозит сорвать подписание меморандума между США и Ираном, которое должно состояться 14 июня. Более того, удары по Ливану могут привести к прекращению переговоров вообще. Иран требует остановить атаки на Ливан немедленно. Для них это обязательное условие любых контактов с Вашингтоном.