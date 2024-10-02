Израиль сообщил о мощных залпах по северу страны с территории Ливана

Армия Израиля сообщила о мощных залпах по северу страны с территории Ливана. Засечено более 100 снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как уточняется в сводке, около 70 ракет запущено в сторону Западной Галилеи, еще 30 снарядов - в сторону Верхней Галилеи. Кроме того, две ракеты запускались в направлении приграничного поселка Авивим, пишет БЕЛТА.