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Израиль сообщил о мощных залпах по северу страны с территории Ливана
Армия Израиля сообщила о мощных залпах по северу страны с территории Ливана. Засечено более 100 снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Как уточняется в сводке, около 70 ракет запущено в сторону Западной Галилеи, еще 30 снарядов - в сторону Верхней Галилеи. Кроме того, две ракеты запускались в направлении приграничного поселка Авивим, пишет БЕЛТА.
Часть снарядов упала на открытой местности. О пострадавших не сообщается.
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