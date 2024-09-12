Израиль уничтожил все руководство "Хезболлах", кроме одного из 17 офицеров

Движение "Хезболла" официально подтвердило гибель своего лидера. Тело опознали по кольцу.

Израиль для ликвидации сбросил более 80 бомб весом в тонну каждая. Об этом сообщает новостной портал Ynet. ХАМАС назвала убийство лидера "Хезболлы" трусливым террористическим актом.

В Бейруте толпы людей вышли на улицы, чтобы почтить память убитого лидера, они стреляют в воздух из автоматов.

Напомним, в ночь на 28 сентября Израиль нанес удар по южному пригороду столицы Ливана, где находился подземный штаб движения "Хезболла". По сообщениям Минздрава страны, погибли 11 человек, 108 ранены. Израиль уничтожил все руководство "Хезболлы", кроме одного из 17 офицеров.