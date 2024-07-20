Израиль атаковал Йемен - что известно к этому часу

Самолеты ВВС Израиля, как подтвердила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сегодня атаковали район порта йеменского города Ходейда. Военные Израиля заявляют, что авиационные удары были нанесены по военным объектам "в ответ на сотни атак" на еврейское государство в последние месяцы. Хуситы говорят об ударе израильской стороны по складам топлива и нефтеперерабатывающим заводам, а также указывают на то, что в результате атаки есть убитые и раненые, и обещают, что Израиль заплатит за произошедшее, сообщает БЕЛТА.

Подробности атаки

Телеканал Al Masirah указал, что в атаке по йеменскому портовому городу Ходейда участвовали 12 самолетов ВВС Израиля. По данным Al Hadath, как минимум три человека погибли после авиаудара Израиля, еще 15 получили ранения.

Не менее 80 человек ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде на западе Йемена, сообщило агентство SABA со ссылкой на данные Минздрава правительства движения "Ансар Алла" (хуситов), передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, число раненых в результате удара израильского противника по нефтяным резервуарам и электростанции в провинции Ходейда достигло 80", - говорится в заявлении. Также уточняется, что большинство получило травмы из-за сильных пожаров.

ЦАХАЛ опубликовал кадры подготовки истребителей F-15 к сегодняшним авиаударам по Йемену, пишет газета The Times of Israel. В атаке также участвовали истребители F-35, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Заправщики были необходимы, поскольку цель находилась примерно в 1700 километрах от Израиля.

Канал Al Masirah, информацию которого передает ТАСС, сообщил, что целью атаки на Ходейду вечером 20 июля стали нефтяные объекты на территории порта. После удара с воздуха там вспыхнул сильный пожар.

Что заявили в Израиле и как отвечают хуситы

Хуситы пригрозили Израилю возмездием. "Атака израильских ВВС на йеменский порт Ходейда не останется без ответа сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы)", - цитирует ТАСС специальное заявление высшего политического совета движения.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что "пожар в Ходейде виден по всему Ближнему Востоку, и его значение ясно". "Огонь, горящий в Ходейде, предупреждает, что Израиль нанесет удар всем, кто причинит вред его гражданам", - указал он. Министр также добавил, что хуситы атаковали Израиль свыше 200 раз, и Тель-Авив ответил лишь тогда, когда "они причинили вред гражданину Израиля". Галант конкретизировал, что удар по хуситам нанесен, чтобы передать сообщение после того, как они убили гражданина Израиля в результате удара беспилотника рано утром 19 июля.

"В первый раз, когда они причинили вред гражданину Израиля, мы ударили их. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться", - цитирует Галанта The Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на пресс-конференции сообщил, что нападение на хуситов было осуществлено только Израилем. Операция получила название Operation Long Arm (Длинная рука). "Израиль ожидает, что страны мира будут стоять одни фронтом, это общий международный интерес", - при этом заявил он. По его словам, самолеты, участвовавшие в атаке на Йемен, благополучно вернулись в Израиль.

Ранее сообщалось, что беспилотник дальнего радиуса действия взорвался в 19 июля над улицей Бен-Йехуда примерно в 140 метрах от консульства США и береговой линии Тель-Авива - культурного и финансового центра Израиля. Погиб один человек. По данным местной полиции, мужчина старше 50 лет был найден мертвым в своем доме с осколочными ранениями. Еще 10 человек легко пострадали и были эвакуированы с места происшествия для получения медицинской помощи. Израильская армия сообщила, что начала расследовать, почему системы ПВО не смогли перехватить беспилотник, а сирены тревоги не сработали. "ВВС Израиля усилили воздушное патрулирование, чтобы защитить воздушное пространство Израиля", - заявили военные.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа написал в соцсети X, что атака 19 июля была предпринята в отместку за продолжающееся наступление Израиля в секторе Газа. Для атаки на Тель-Авив хуситы использовали новый БПЛА под названием "Яффо", который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника. Как сообщает ТАСС, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание с силовым блоком после удара по Тель-Авиву.

Возможная "цепочка ответов"

В материале The Times of Israel говорится, что во время сегодняшней встречи, посвященной обсуждению возможного удара Израиля по хуситам в Йемене, руководители служб безопасности "рассказали министрам о потенциальных последствиях, но посоветовали, что сдержанность неуместна". Министров предупредили, что следует ожидать "цепочки ответов" на авиаудар по Йемену, но сказали, что сдержанность больше не является вариантом.

"Израиль признает и готов к тому, что после нападения открывается активный фронт против хуситов, что приведет к цепочке ответных мер", - отмечалось в докладе руководителей служб безопасности. Но указывалось также, что при выборе между ударами и сдержанностью "предпочтительнее ответить".

Высокопоставленный израильский представитель сообщил, что нападение хуситов на Тель-Авив рано утром в пятницу, 19 июля, "перешло все красные линии" и "дни сдержанности закончились".

Планы Нетаньяху и заявления Белого дома

Несмотря на израильский удар по хуситам и его потенциальные последствия, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует вылететь в США, как и планировалось.

В статье The Times of Israel говорится, что, наряду с запланированной встречей Нетаньяху с президентом США Джо Байденом в Белом доме в понедельник, 22 июля, и выступлением на совместном заседании Конгресса США в среду, 24 июля, Нетаньяху намерен встретиться с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Белый дом вступил в контакт с Израилем после удара беспилотника хуситов по Тель-Авиву утром 19 июля, в результате которого погиб один человек, сообщил Times of Israel представитель Белого дома.

"Соединенные Штаты не участвовали в сегодняшних ударах в Йемене", - добавил при этом представитель Белого дома, но одновременно с этим он подчеркнул, что Вашингтон "полностью признает право Израиля на самооборону".

По информации Axios, действия ЦАХАЛ были скоординированы с США и международной коалицией, сформированной для противодействия хуситам.

Ранее Соединенные Штаты раскритиковали заключение Международного суда ООН, в котором отмечалось, что поселенческая деятельность Израиля является незаконной. В Вашингтоне заявили, что это осложнит усилия по разрешению конфликта.