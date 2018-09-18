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Израиль готов предоставить всю информацию для расследования причин крушения Ил-20

Армия обороны Израиля готова предоставить всю информацию для расследования причин крушения российского Ил-20 у берегов Сирии. При этом подчеркивается, что ответственными за инцидент являются официальный Дамаск, а также Иран и движение "Хезболла". В свою очередь глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что "вина полностью лежит на израильской стороне", чьи летчики прикрывались Илом. Самолет сбили сирийские ПВО. На борту находились 15 военных. Все погибли. 

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