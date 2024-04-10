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Израиль готовится атаковать ядерные объекты Ирана
Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана, сообщает издание The Sun. Предпосылкой этому называются ответные действия Тегерана на убийство их генерала в Дамаске. Тогда под авиабомбы израильских ВВС попало консульство Ирана в сирийской столице.
Согласно информации британского издания, эскалация может произойти после 12 апреля по завершении священного для мусульман месяца Рамадан.
Подобные действия со стороны Израиля могут привести к непредсказуемым последствиям для всего Ближнего Востока.
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