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Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа - к границе стягивается военная техника
Израиль продолжает готовиться к наземной операции в секторе Газа - к границе стягивается военная техника. Военные формируют полевые лагеря с танками, гаубицами, машинами МТО и бульдозерами, которые будут расчищать проходы для пехоты.
Кроме того, США направляют на помощь в Израиль 2 тыс. морских пехотинцев. Также Тель-Авив запросил у Вашингтона чрезвычайную военную помощь в размере 10 млрд долларов, об этом сообщает New York Times.
Ночью израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, а также по зданию в палестинском анклаве. Ранее из сектора Газа были выпущены ракеты в направлении Тель-Авива. В плену у палестинцев остаются от 200 до 250 заложников. В ХАМАС заявили, что хотят обменять их на 6 тыс. палестинцев в израильских тюрьмах, но говорить с ними Тель-Авив готов только на языке оружия.
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