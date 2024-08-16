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Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников - Байден

Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением заложников, пишетТАСС.

"Мы намного, намного ближе, чем три дня назад", - сказал американский лидер, говоря о переговорном процессе, но добавил, что к достижению самой договоренности стороны еще не пришли, но близки.

По данным портала Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа в Израиле встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как ожидается, после этого шеф американской дипломатии посетит Египет и Катар.

15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон на переговорах представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.

В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций, которое опубликовал официальный представитель президента арабской республики Ахмед Фахми, отмечается, что переговоры прошли "в позитивной атмосфере". Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца будущей недели. Как уточняется, технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.

Фото АР

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