Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением заложников, пишет ТАСС.



"Мы намного, намного ближе, чем три дня назад", - сказал американский лидер, говоря о переговорном процессе, но добавил, что к достижению самой договоренности стороны еще не пришли, но близки.



По данным портала Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа в Израиле встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как ожидается, после этого шеф американской дипломатии посетит Египет и Катар.



15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. С катарской стороны в переговорах участвовал премьер-министр и глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Вашингтон на переговорах представлял директор ЦРУ Уильям Бернс, египетскую делегацию возглавлял руководитель разведслужбы Аббас Камель.



