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Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии и об обмене заложниками

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии и об обмене заложниками. На свободу отпустят 50 человек с израильской стороны (женщин и детей до 19 лет) взамен на 150 палестинских заключенных. Также во все районы Газы пропустят машины с гуманитарной помощью. Тель-Авив обязался не подвергать арестам палестинцев на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения по дороге между севером и югом анклава.

Улучшение гуманитарной ситуации в секторе предвещает и заявление всеми известного миллиардера Илона Маска. Он пообещал направить средства его социальной сети на помощь больницам анклава, а также Красному Полумесяцу.

Однако о полном отсутствии конфликта на Ближнем Востоке говорить рано. По сообщениям Пентагона, США нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им групп.

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