Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии и об обмене заложниками. На свободу отпустят 50 человек с израильской стороны (женщин и детей до 19 лет) взамен на 150 палестинских заключенных. Также во все районы Газы пропустят машины с гуманитарной помощью. Тель-Авив обязался не подвергать арестам палестинцев на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения по дороге между севером и югом анклава.