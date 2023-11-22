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Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии и об обмене заложниками
Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии и об обмене заложниками. На свободу отпустят 50 человек с израильской стороны (женщин и детей до 19 лет) взамен на 150 палестинских заключенных. Также во все районы Газы пропустят машины с гуманитарной помощью. Тель-Авив обязался не подвергать арестам палестинцев на время перемирия, обеспечить им свободу передвижения по дороге между севером и югом анклава.
Улучшение гуманитарной ситуации в секторе предвещает и заявление всеми известного миллиардера Илона Маска. Он пообещал направить средства его социальной сети на помощь больницам анклава, а также Красному Полумесяцу.
Однако о полном отсутствии конфликта на Ближнем Востоке говорить рано. По сообщениям Пентагона, США нанесли удары по двум объектам в Ираке в ответ на атаки со стороны Ирана и поддерживаемых им групп.
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