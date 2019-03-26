Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Накануне в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Армия зафиксировала пуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей. В ответ Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа.