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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Накануне в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Армия зафиксировала пуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива. Ранения получили семь человек, в том числе трое детей. В ответ Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа.

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