Израиль и ХАМАС готовы вернуться к перемирию, но есть разногласия по поводу деталей сделки

Израиль и ХАМАС готовы вернуться к перемирию в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта. По их словам, остаются разногласия между сторонами по поводу деталей сделки. Так, Израиль согласился с тем, что ХАМАС составит список пленных и запросил график их освобождения, однако отказался отвести свои силы, на этом настаивают представители движения.