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Израиль и ХАМАС готовы вернуться к перемирию, но есть разногласия по поводу деталей сделки
Израиль и ХАМАС готовы вернуться к перемирию в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта. По их словам, остаются разногласия между сторонами по поводу деталей сделки. Так, Израиль согласился с тем, что ХАМАС составит список пленных и запросил график их освобождения, однако отказался отвести свои силы, на этом настаивают представители движения.
Тем временем обстановка в Анклаве ухудшается с каждым днем. Минувшей ночью крупнейшая больница на юге сектора пострадала от новых ударов Израиля. Одна из ракет попала в родильное отделение. Погиб ребенок, три человека получили ранения. Ранее в результате удара по лагерю беженцев на севере сектора Газа около 100 человек погибли, десятки получили ранения.
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