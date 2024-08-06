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Израиль и "Хезболла" обмениваются ударами, Иран готовится к атаке

Группировка "Хезболла", которая базируется в Ливане, атаковала северные регионы Израиля. Дроны со взрывчаткой поразили ряд объектов. Власти сообщают об одном погибшем и значительном количестве тяжелораненых.

Система ПВО "Железный купол" север Израиля защищает в наименьшей степени, чем и воспользовалась "Хезболла".

В свою очередь ЦАХАЛ нанес удар по территории западного берега реки Иордан, погибли 8 палестинцев.

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