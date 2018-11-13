Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и сектор Газа вновь обменялись ракетными ударами после произошедшей накануне перестрелки во время военной операции на территории анклава. Израильские военные с земли и воздуха атаковали свыше 70 объектов ХАМАС и "Исламского джихада". Погибли 3 человека. Израиль сообщает о 50 пострадавших на своей территории. Египет, выступающий посредником на переговорах по урегулированию ситуации в регионе, призвал стороны прекратить дальнейшую эскалацию конфликта.