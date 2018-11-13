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Израиль и сектор Газа вновь обменялись ракетными ударами
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Израиль и сектор Газа вновь обменялись ракетными ударами после произошедшей накануне перестрелки во время военной операции на территории анклава. Израильские военные с земли и воздуха атаковали свыше 70 объектов ХАМАС и "Исламского джихада". Погибли 3 человека. Израиль сообщает о 50 пострадавших на своей территории. Египет, выступающий посредником на переговорах по урегулированию ситуации в регионе, призвал стороны прекратить дальнейшую эскалацию конфликта.
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