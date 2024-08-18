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Израиль - ХАМАС: первый раунд переговоров закончился неудачей
Неудачей закончился первый раунд переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. В столице Катара Дохе обсуждался вопрос о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, которые удерживаются движением ХАМАС. Встреча прошла с участием представителей Катара, Египта, США и Израиля. Руководство ХАМАС отказалось от участия в переговорах. По словам представителя движения, спорные моменты в ходе переговоров не были решены, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху "добавил дополнительные условия и еще больше усложнил ситуацию".Тем не менее до конца следующей недели в Каире состоится второй раунд переговоров с участием Египта, США и Катара.
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