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Израиль может начать крупномасштабную военную операцию в секторе Газа

Израиль может начать крупномасштабную военную операцию в секторе Газа, если обстрел не прекратится в ближайшие часы. Об этом сообщил посол Израиля в России. По словам Гарри Корена, армия готова к любым сценариям. При этом он подчеркивает, что Израиль не заинтересован в таком развитии событий. Дипломат выразил надежду на быстрое разрешение конфликта.

В военной операции участвует не только ХАМАС, но также "Палестинский исламский джихад" и другие организации, которые могут привести к непредвиденной эскалации конфликта. Напомним, за сутки более 400 ракет и мин были выпущены из сектора Газа на территорию Израиля.

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