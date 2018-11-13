Израиль может начать крупномасштабную военную операцию в секторе Газа, если обстрел не прекратится в ближайшие часы. Об этом сообщил посол Израиля в России. По словам Гарри Корена, армия готова к любым сценариям. При этом он подчеркивает, что Израиль не заинтересован в таком развитии событий. Дипломат выразил надежду на быстрое разрешение конфликта.