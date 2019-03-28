Израиль нанес авиаудары близ Алеппо

Некоторые удалось отразить сирийским ПВО. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии. Атакам подверглись аэропорт и близлежащее поселение. О пострадавших не сообщается. К слову, в последний месяц отношения между Сирией и Израилем обострились еще больше из-за решения Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией.