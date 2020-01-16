Израиль нанес ответный удар по целям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля атаковали объекты палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Как сообщает пресс-служба армии Израиля, в число целей вошли фабрика по производству оружия и военный комплекс. По информации военных, авиаудар стал ответом на запуск четырех снарядов из сектора Газа. Два из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".