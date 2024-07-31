Израиль нанес ракетный удар по Бейруту

ЦАХАЛ нанес ракетный удар по Бейруту. Накануне вечером атака пришлась по одной из жилых многоэтажек. Как заявлено, целью удара являлись двое лидеров вооруженной группировки "Хезболла". Известно, что один из них был ранен. Пострадали десятки мирных ливанцев, погибли по меньшей мере 4 человека, среди них двое детей.

ЦАХАЛ настаивает, что речь идет об ударе возмездия - на днях ракетой была поражена группа школьников в одном из населенных пунктов Израиля. Тель-Авив обвиняет в случившемся "Хезболлу", представители группировки свою причастность категорически отрицают. Нынешний удар по Бейруту может иметь самые далеко идущие последствия. Десятки тысяч ливанцев приняли участие в манифестации в поддержку "Хезболлы", они заявляют, что готовы отдать свои жизни, сражаясь против еврейского государства. "Хезболла" также произвела ракетный залп по Израилю, но никаких целей поразить не удалось.