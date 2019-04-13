Израиль нанес ракетный удар по сирийской территории

Это произошло на северо-западе арабской республики, в провинции Хама. По утверждениям прессы, системы ПВО перехватили часть ракет. Тем не менее в результате ударов пострадали трое военнослужащих правительственных войск Сирии. Разрушено несколько зданий. В Иерусалиме ранее объясняли проведение операций в арабской республике необходимостью предотвратить там усиление Ирана.