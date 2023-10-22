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Израиль нанес удары ракетами по аэропортам Дамаска и Алеппо
Продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Столкновения между Палестиной и Израилем обостряются с каждым днем.
ЦАХАЛ не исключает, что Ливан может быть втянут в этот конфликт. Сейчас идет эвакуация 14 населенных пунктов в приграничных районах. Сегодня утром Израиль нанес удары ракетами по взлетно-посадочным полосам сирийских аэропортов Дамаска и Алеппо. Воздушные гавани выведены из строя. Не прекращаются удары по объектам ХАМАС в Газе. Только за последнюю ночь, по сообщениям СМИ, там погибли примерно 50 человек. Израильские военные выпустили ракеты по рынку в центре Сектора и уничтожили тоннель под мечетью на Западном берегу реки Иордан. В армии заявили, что там находился подземный комплекс с "террористической ячейкой", которая готовила теракт. Сейчас Израиль требует немедленной эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе, угрожая разбомбить ее. В госпитале проходят лечение более 400 пациентов и находят приют несколько тысяч гражданских лиц.
США тем временем продолжают подливать масла в огонь. Глава Пентагона заявил, что Америка развернет на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса THAAD и дополнительные батальоны Patriot. Ранее Штаты направили в регион 2 авианосца и 8 кораблей. Кроме этого, проект резолюции США по ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН не содержит призыва к прекращению огня. Вместо этого признает право Израиля на самозащиту.
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