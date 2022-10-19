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Израиль не будет поставлять Украине оружие
Израиль вместе со странами Североатлантического альянса поддерживает Украину, но поставлять оружие Киеву не будет. Соответствующее заявление министр обороны Израиля Бени Ганц сделал на встрече с послами государств - членов Европейского союза, сообщает ТАСС.
Он отметил, что страна не намерена поставлять Украине вооружение по ряду оперативных соображений.
Глава израильского Минобороны добавил, что его страна в рамках указанной политики готова помочь Украине в разработке современной системы оповещения о воздушных атаках. "Мы отправили украинцам запрос на обмен информацией по поводу их потребностей в сфере систем воздушной тревоги. Как только мы получим эту информацию, мы будем иметь возможность помочь в разработке спасающей жизни гражданской системы раннего оповещения", - сообщил Ганц.
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