Израиль не будет поставлять Украине оружие

Израиль вместе со странами Североатлантического альянса поддерживает Украину, но поставлять оружие Киеву не будет. Соответствующее заявление министр обороны Израиля Бени Ганц сделал на встрече с послами государств - членов Европейского союза, сообщает ТАСС.

Глава израильского Минобороны добавил, что его страна в рамках указанной политики готова помочь Украине в разработке современной системы оповещения о воздушных атаках. "Мы отправили украинцам запрос на обмен информацией по поводу их потребностей в сфере систем воздушной тревоги. Как только мы получим эту информацию, мы будем иметь возможность помочь в разработке спасающей жизни гражданской системы раннего оповещения", - сообщил Ганц.