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Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них 24 женщины

Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них 24 женщины

Израиль освободил 39 палестинских заключенных, в том числе 24 женщины. Об этом информируетРИА Новости.

Сообщается, что освобождение состоялось в рамках соглашения Израиля и ХАМАС.

Ранее МИД Катара подтвердил, что ХАМАС освободил 24 заложника из сектора Газа. Среди освобожденных - 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и гражданин Филиппин.

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