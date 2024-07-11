Израиль отдал приказ об эвакуации всех палестинцев из города Газа

Израильские военные приказали всем палестинцам покинуть город Газа и направиться на юг, так как они усиливают наступление на этой территории. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.



Израиль проинформировал людей в городе Газе об эвакуации, сбросив листовки, призывающие всех выбрать два "безопасных маршрута" на юг в район вокруг города Дейр-эль-Балах. В листовках при этом говорится, что город Газа будет "опасной зоной боевых действий".



Ранее на этой неделе военные Израиля приказали палестинцам эвакуироваться из восточной и центральной частей города, но многие остались, придя к выводу, что в секторе Газа больше негде искать убежища.



Активизация военных действий произошла после того, как посредники из США, Египта и Катара встретились с израильскими официальными лицами в столице Катара Дохе, чтобы возобновить переговоры о прекращении огня с группировкой ХАМАС в Газе в обмен на освобождение заложников. "Израиль утверждает, что преследует бойцов ХАМАС, которые перегруппировываются в разных частях Газы спустя девять месяцев после начала войны. Но мощные удары по всей территории также могут быть направлены на оказание большего давления на ХАМАС во время этих переговоров", - отмечает Euronews.



