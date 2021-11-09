Израиль с 9 ноября открывает въезд для вакцинированных туристов, а Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами

Израиль на фоне улучшения ситуации начинает пускать туристов. С сегодняшнего дня на территорию страны смогут въехать иностранные граждане в составе группы и прошедшие полный курс вакцинации препаратами, признанными ВОЗ.

Россия в свою очередь возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в том числе с Таиландом, Словенией, Тунисом и Багамами.

